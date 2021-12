Il volantino attivato in questi giorni da Esselunga è veramente incredibile, sono disponibili innumerevoli prodotti a prezzi stracciatissimi, in grado di spingere gli utenti a spendere cifre più basse del normale, almeno rispetto al listino originario.

La campagna promozionale convince sin da subito per la bontà delle riduzioni applicate, ed inoltre per l’ampia disponibilità sul territorio nazionale; è bene sapere che gli acquisti possono essere effettuati praticamente ovunque, senza costi aggiuntivi di alcun tipo. Oltre a questo, tutti i prodotti sono distribuiti con garanzia di 24 mesi ed in versione completamente sbrandizzata, in modo da avere la certezza di ricevere gli aggiornamenti il prima possibile, non come nel caso della versione con operatore.

Esselunga: scoperte le migliori offerte in assoluto

Risparmio incredibile per tutti gli utenti da Esselunga, la nuova campagna promozionale è convincente, e promette al consumatore un risparmio ben superiore alle più rosee aspettative. I prodotti sono scontatissimi, nella maggior parte dei casi coinvolgono i top di gamma, come l’Apple iPhone 13 a 898 euro, riuscendo però a convincere con importanti riduzioni applicate sulla fascia immediatamente inferiore.

Coloro che vorranno spendere al massimo 400 euro, potranno infatti pensare di mettere le mani su Xiaomi Redmi Note 10S, Xiaomi Redmi 9AT, Oppo A94, Oppo A74 o anche Xiaomi Mi 10T Lite e Realme C25Y. Se volete approfondire la conoscenza dell’ottimo volantino, ricordatevi che comunque sono disponibili prodotti a prezzi scontati anche di altre categorie merceologiche, aprite il sito ufficiale per ogni informazione in merito.