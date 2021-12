Una moneta RARA da 20p è stata venduta per ben 430 sterline su eBay, tutto perché un lato è completamente vuoto.

Alla moneta manca il disegno su una delle sue facce: la testa della regina è ancora intatta, ma non si sa dove sia finito il retro della moneta.

Si ipotizza che la zecca abbia stampato due monete incomplete, quindi da qualche parte c’è un altro 20p con il design mancante.

Nonostante le difficolta’ che si possono incontrare se si va alla ricerca di una moneta cosi particolare, un avido collezionista e’ riuscita a trovarla alzando una piccola fortuna vendendola su eBay.

Il pezzo e’ andato prima all’asta

Sorprendentemente, la quotazione è iniziata a soli 99 pence, impiegando solo sette giorni per raggiungere l’ultima chiamata da 430 sterline.

La Royal Mint produce tra i tre e i quattro milioni di monete al giorno, quindi puo’ capitare di trovare ogni tanto qualche esemplare diverso, frutto di un errore di stampa.

In generale per la numismatica o per i collezionisti che sono desiderosi di mettere le mani su pezzi cosi insoliti, questo tipo di monete viene visto come una specie di tesoro, molti infatti cercano di collezionare questi pezzi, non di venderli, e se lo fanno mettono un prezzo elevato proprio per scoraggiare dall’acquisto.

Se la moneta non avesse l’ovvio errore di mettersi in mostra, varrebbe solo il suo valore nominale di 20p.

Ma il semplice errore, che potrebbe essersi verificato a causa della macchina o dell’intervento umano, significa che in questo caso il suo valore è aumentato di oltre 2.000 volte il prezzo del valore nominale.

Se noti una moneta che sembra diversa dal normale o è imperfetta, puoi confrontarla con altre inserzioni su eBay per vedere a quanto gli altri stanno vendendo o sono disposti a pagare per un pezzo simile.