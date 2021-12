Il volantino Comet raccoglie offerte e sorprende ancora una volta, mettendo a disposizione dei vari utenti italiani, un lunghissimo elenco di promozioni decisamente migliori rispetto al listino originario, garantendo difatti un risparmio ben superiore alle più rosee aspettative.

La campagna promozionale convince sin da subito con prezzi alla portata di tutti, e sopratutto molto economici; i prodotti sono distribuiti gratuitamente anche sul sito ufficiale, in altre parole è possibile riceverli senza costi aggiuntivi presso il domicilio, solo al superamento dei 49 euro di spesa. Oltre a questo, la garanzia di 24 mesi garantisce riparazione gratuita per ogni difetto di fabbrica, nonché l’essere no brand permetta di ricevere rapidamente gli aggiornamenti.

Comet: che occasioni e che prezzi bassi

Comet prova a soddisfare le richieste dei consumatori, puntando fortissimo sulla fascia intermedia della telefonia mobile, ovvero su prodotti in vendita nel periodo a meno di 400 euro, con i quali comunque è possibile godere di prestazioni abbastanza soddisfacenti.

L’unico accenno ai top di gamma è rappresentato dall’Oppo Find X3 Neo, un vero e proprio best buy, in quanto raccoglie al proprio interno specifiche tecniche di altissimo livello, richiedendo in cambio una spesa che non va oltre i 530 euro. Le alternative proposte dall’azienda sono comunque abbastanza interessanti, poiché toccano Realme C11, Xiaomi Mi 11 Lite, Realme C25Y, Motorola Edge 20 Lite, Wiko Power U10 o similari.

Indipendentemente dal modello selezionato, ricordiamo che sono tutti commercializzati con le solite condizioni, acquistabili sia in negozio che online.