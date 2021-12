A quanto pare sebbene il Natale sia arrivato, il team di sviluppo di WhatsApp non conosce fermi o ferie, infatti dopo la lunghissima campagna di aggiornamenti portata avanti dal team per migliorare la sicurezza e il design dell’app, ora arriva anche un pensiero dedicato alla funzionalità, molto presto infatti vedremo l’arrivo di un nuovo update dedicato alla fotografie.

I precedenti aggiornamenti hanno portato tante nuove features, dalla possibilità per gli amministratori del gruppo di fare da moderatori fino alle reactions ai messaggi (In arrivo), ora però il team ha deciso di dedicarsi alle funzionalità in modo da rendere l’applicazione più rapida nell’uso e decisamente più smart, vediamo di cosa si tratta.

Il cambiamento nelle fotografie

Ovviamente dobbiamo tutto ai ragazzi di WABetainfo, infatti analizzando il codice sorgente della Beta 2.23.25.19 di WhatsApp (sempre per Android), hanno scoperto che il prossimo update tenderà a ringiovanire la sezione fotografia andando anche a renderla decisamente più funzionale, verrà infatti migliorata la possibilità per l’utente di scegliere nuovi e diversi destinatari del contenuto prima di inviarlo.

Con questo update dunque WhatsApp intende migliorare la gestione della condivisione dei files multimediali, consentendo direttamente di scegliere all’interno dell’interfaccia della foto stessa l’elenco di destinatari a cui inviarla, compresa anche l’opzione per aggiungerla al proprio stato.

La feature non è ancora disponibile nella attuale beta, verrà aggiunta nella prossima release per Android, sebbene i ragazzi di WABetafinfo abbiano confermato che arriverà tutto anche per iOS in un secondo momento, è solo questione di tempo, serve solo portare pazienza però presto arriverà.