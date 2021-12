WhatsApp: con il nuovo trucco farete gli auguri di Natale a tutti in un minuto

Il periodo che in tanti magari aspettano per un anno intero è finalmente arrivato: il Natale e qui è proprio oggi si celebra la festività. Sovvengono però tantissime problematiche, come ad esempio la corsa agli ultimi regali, o magari ai preparativi per il cosiddetto cenone che caratterizzerà la giornata o quelle a venire.

Tutti gli utenti che utilizzano uno smartphone però sanno benissimo che quest’ultimo gli servirà soprattutto per fare gli auguri a chi si vuole bene. Non esiste miglior dispositivo di uno smartphone per fare tutto ciò, purché si utilizzino i mezzi migliori. Quello in assoluto più quotato per fare gli auguri a tutti nel più breve tempo possibile è WhatsApp, celebre applicazione di messaggistica istantanea che mette a disposizione diverse soluzioni. Se siete entrati in ansia perché non avete fatto ancora gli auguri a nessuno, ecco un modo per farlo nel più breve tempo possibile e senza tralasciare nessuno.

WhatsApp: in questo modo potrete fare gli auguri a tutti in meno di due minuti

Nonostante qualcuno si affretti ancora a cercare contatto per contatto colui o colei a cui dover fare gli auguri di Natale, ecco un modo per farli a tutti e nel più breve tempo possibile.

Se state cercando dei metodi, sappiate che quello più interessante è da sempre parte di WhatsApp. Si tratta delle liste broadcast, qui gli elenchi che potete comporre voi con il numero di utenti che desiderate. Contatto per contatto sceglierete la persona a cui voler fare gli auguri, il tutto con un unico messaggio che sarà recapitato nello stesso momento a vostro nome.