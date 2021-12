Vodafone lancia la migliore tariffe dell’anno proprio in occasione della stagione di Natale. Anche in questa parte conclusiva del 2021 gli utenti potranno accedere ad alcune tariffe molto vantaggiose dedicate alla portabilità del numero da altro gestore. Lo scopo dichiarato di Vodafone è quello di assicurare ampia concorrenza ad Iliad ed alla sua promozione Giga 150.

Vodafone, per Natale ecco la tariffa con 100 Giga

I clienti che scelgono di passare a Vodafone in queste settimane potranno accedere ai benefici di una tariffa come la Special 100 Giga. Per gli utenti è previsto un pacchetto di consumi illimitati per le telefonate e gli SMS con la presenza di 100 Giga per la connessione di rete, anche con la tecnologia del 4G. Il costo previsto per il rinnovo della ricaricabile sarà di 8,99 euro.

La Special 100 Giga può essere vista dagli utenti di Vodafone come una grande alternativa alle tariffe low cost di Iliad. Oltre al costo, di per sé molto basso per il rinnovo mensile della tariffa, gli abbonati dovranno aggiungere soltanto una quota una tantum dal valore di 10 euro per la ricezione della SIM.

Sempre per la stagione di Natale c’è una sorpresa per tutti i clienti di Vodafone. Il provider infatti ha previsto anche la garanzia di un costo bloccato nel primo semestre. Ciò significa che nei primi sei mesi saranno scongiurati gli aumenti dei prezzi.

Tutti coloro che sono interessati a questa promozione di Vodafone possono rivolgersi in uno degli store ufficiali sul territorio nazionale. Soltanto gli abbonati di Iliad hanno il beneficio dell’attivazione online per l’offerta.