Il volantino Unieuro raccoglie offerte veramente assurde con una campagna promozionale che convince sin da subito gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di fascia alta, ricevendo in cambio uno sconto importante con il quale riuscire a confrontarsi.

Tutte le compravendite, come al solito del resto, possono essere completate anche sul sito ufficiale, in questo modo il cliente potrà ordinare dal divano di casa propria, ricevendo difatti la merce presso il domicilio senza costi aggiuntivi, solo al superamento della fascia dei 49 euro di spesa effettivi, senza però differenze o limitazioni in merito alle categorie merceologiche coinvolte.

Unieuro non finisce mai di stupire: il volantino ha tantissime occasioni

Quante belle occasioni da Unieuro, la corrente campagna promozionale spinge una marea di utenti ad acquistare la tecnologia, a partire dalla fascia alta della telefonia mobile. In questo caso comunque troviamo il Samsung Galaxy S21, il top del top del 2021, in vendita a soli 649 euro; a prima vista il prezzo potrebbe apparire ancora elevato, tuttavia se confrontato con la qualità generale, e la recente commercializzazione, è facile capire il livello di risparmio raggiunto.

Nel momento in cui si vorranno invece spendere meno di 369 euro, si potrà pensare di acquistare uno a scelta tra Oppo A74, Oppo Find X3 Lite, galaxy S20 FE, Oppo A94, Motorola Edge 20 Lite, o anche altri modelli all’incirca della medesima fascia di prezzo. Tutte le offerte sono effettivamente disponibili sul sito ufficiale, in modo da scoprirle e conoscerle da vicino.