UniCredit nei guai: truffa da milioni di euro e conti a rischio

Unicredit è forse la banca principale in Italia, motivo per il cui i truffatori utilizzano il suo nome per fare breccia all’interno dei conti correnti degli utenti. Questi non sanno che si tratta di un messaggio phishing, ovvero di un testo che tende a far capire che si tratti di una vera comunicazione da parte della banca quando invece l’obiettivo primario è ottenere i dati di accesso ai conti.

Unicredit: gli utenti ora hanno paura, ecco il nuovo messaggio phishing

Succede ancora una volta che Unicredit subisca una truffa phishing insieme ai suoi utenti. La banca infatti non ha alcuna colpa in merito alla questione, la quale sta diventando sempre più scabrosa. Passo potete trovare il messaggio che sta mettendo paura a tutti, proprio perché riesce a penetrare nel conto nel momento in cui l’utente dovesse abboccare.

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT