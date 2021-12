Non sai cosa guardare dopo su Netflix? Ecco una guida con tutte le serie TV e film più visti a Natale. Dalle pluripremiate serie originali ai classici di tutti i tempi, ecco i migliori spettacoli che puoi vedere in streaming sulla piattaforma a dicembre 2021.

“Arcane”

“Arcane” è uno spettacolo di avventura fantasy di animazione che racconta la storia delle origini di due dei campioni giocabili del popolare videogioco “League of Legends”.

Hailee Steinfeld guida il cast di doppiatori dell’ensemble che ha ricevuto il plauso della critica. A partire dal 9 novembre, la serie ha un punteggio critico perfetto del 100% su Rotten Tomatoes e un punteggio del pubblico immacolato del 98% da oltre 500 recensioni.

“Squid Game”

“Squid Game” è uno spettacolo Netflix horror di sopravvivenza che racconta la storia di 456 persone che giocano a una serie di giochi mortali nel tentativo di sfuggire a un profondo debito finanziario.

La serie è diventata un fenomeno nel mese di ottobre, diventando la serie Netflix più vista di tutti i tempi.

“Maid”

“Maid” è una nuova miniserie con Margaret Qualley (“C’era una volta a Hollywood”) basata sul libro di memorie di Stephanie Land, “Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive“.

La serie, che debutterà il 1 ottobre, ha già ricevuto ottime recensioni. Judy Berman di Time lo ha definito un “dramma toccante, stratificato e persuasivo” affermando che la sua “più grande forza sono i suoi personaggi multidimensionali“.

“Bridgeton”

Uno dei nuovi spettacoli più interessanti di Netflix è questa storia d’amore d’epoca sui fratelli della famiglia dell’alta società di Bridgerton in cerca di amore. La storia è ambientata nella Londra dell’era Regency. Lo spettacolo è prodotto da Shonda Rhimes (“Grey’s Anatomy”, “Scandal.”)

‘Bridgerton’ è Jane Austen che incontra ‘Scandal’ he incontra ‘Gossip Girl’ che incontra ‘The Favourite’, risultando in un mashup meravigliosamente anacronistico con immagini meravigliose, una produzione di fascia alta e un cast di talento”, ha elogiato Richard Roeper nella sua recensione per il Chicago Sun-Times.

“Sex Education”

“Sex Education” è una commedia drammatica britannica che segue le storie di alcuni adolescenti che navigano per la prima volta nel mondo dell’intimità sessuale.

Le prime tre stagioni sono state rilasciate e hanno avuto un successo universale, con la più recente che ha ricevuto un punteggio di approvazione del 100% dalla critica su Rotten Tomatoes. La serie è già stata rinnovata per una quarta stagione.