“Non ci sono onde in questo mare, né gravità né aria“, “ci sono segreti nascosti qui che nessuno conosce“, dice la voce di Gong Yoo (uno dei principali membri del cast dello show che è stato recentemente visto in Squid Game) in un video per Netflix Asia.

Sta per arrivare la prima serie K-drama di fantascienza della Corea del Sud ambientata nello spazio, The Silent Sea è basata su un cortometraggio del regista della serie Choi Hang-yong, che è stato presentato al Mise-en-scène Short Film Festival della Corea del Sud nel 2014 .

Il regista detto che è stato ispirato dalla Luna durante la stesura del copione, affermando che l’ultima serie riguarda in linea di massima la storia della “sopravvivenza dell’umanità”.

Choi ha detto a Netflix Asia: “Non ci sono molti film sulla luna. È il satellite più vicino alla Terra, ma nonostante questo non sappiamo molto della sua parte scura, protagonista di molte storie inquietanti. È una storia di sopravvivenza di un equipaggio nella stazione in disuso, inoltre, la sopravvivenza dell’umanità.”

Notizie sulla sceneggiatura

La serie originale di Netflix è stata scritta da Park Eun-kyo, lo scrittore dietro il magistrale giallo sudcoreano Mother di Bong Joon-ho, il regista del film premio Oscar Parasite.

“Dal momento in cui la sopravvivenza di tutta l’umanità è minacciata, quali rischi siamo disposti a correre per garantire la nostra sopravvivenza ? quale metodo di sopravvivenza ci consente di mantenere la nostra umanità?” erano tra le domande con cui lo scrittore ha lottato mentre scriveva la sceneggiatura, ha detto Park a Netflix.

Tra gli altri grandi nomi legati allo spettacolo c’è Jung Woo-sung, un importante attore sudcoreano che è il produttore esecutivo.

Spiegando il potenziale che ha visto in The Silent Sea, Jung ha detto a Netflix Asia: “Quando ho visto per la prima volta il cortometraggio nel 2014, ho pensato che potesse dare ai lettori un enorme shock”.