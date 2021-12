Novità per quanto riguarda la fine dell’arco narrativo di Arcane, lo show di Netflix che ha debuttato sulla piattaforma rilasciando nove episodi. La serie TV è piaciuta cosi tanto che Arcane è stato rinnovato per la stagione 2.

L’account Twitter di Arcane ha rivelato che la stagione 2 è in effetti in produzione. Il presupposto è che lo spettacolo continuerà ad andare in onda su Netflix, poiché è stato un successo piuttosto grande a livello globale, sebbene sia interamente di proprietà di Riot Games e dello studio di animazione francese Fortiche Productions, con Netflix in qualità di distributore. Quando Riot è entrata nello spazio televisivo, volevano assicurarsi di avere il maggior controllo possibile sul prodotto.

Ma anche se è stato deciso che Arcane vedrà effettivamente una stagione 2, quando sarà possibile vederla? Ci è voluto un tempo incredibilmente lungo per Riot e Fortiche per finire il lavoro su questa prima stagione, sei anni in effetti, inclusi diversi anni di ricerca e doppiatori.

Quando arriverà la nuova stagione

Tecnicamente, potrebbero essere 14 i mesi che servono a Riot per sviluppare la nuova trama, ma molti pensano che il 2023 sia un periodo troppo breve. L’ipotesi migliore sarebbe più vicina a due anni, data la quantità di lavoro necessaria per realizzare una stagione come questa, a condizione che non riducano il totale degli episodi o qualcosa del genere.

Per quanto riguarda la stagione 2, prima di ieri sembrava essere una domanda aperta se avrebbe fatto il giro del mondo e si sarebbe concentrato su una nuova collezione di eroi di League of Legends, o avrebbe continuato la trama centrale di Vi/Jinx/Jayce della stagione 1. Ma dato come è finita la stagione 1 (segue spoiler), sembra abbastanza chiaro che la trama di Piltover continuerà in qualche modo.