È tempo di lasciare andare molti show, dato che abbandoneranno la piattaforma di Netflix entro la fine di questo mese. Sarà fatta pulizia: tutte e sei le stagioni di Glee e molti altri spettacoli lasceranno per sempre la piattaforma.

Per coloro che non sanno come funzionano le rimozioni su Netflix, tutto si riduce alla licenza. Netflix non possiede tutta la sua libreria e noleggia da altri fornitori come Warner Brothers, Sony o Disney. Questi concedono in licenza i titoli per periodi di tempo prestabiliti e quando tale tempo è scaduto, spetta a entrambe le parti rinnovare il contratto altrimenti il contenuto scade dalla piattaforma.

Serie TV che scadono a fine dicembre 2021