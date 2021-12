Iliad: offerta mostruosa per Natale con 150GB in 5G, ecco il prezzo

Continua la crescita di Iliad, il gestore che secondo molti è il più desiderato in assoluto in Italia. Il merito di tutto questo clamore mediatico ma anche del blasone che il provider ha acquisito con il tempo, è da attribuire alla sua strategia che si è dimostrata fin da subito azzeccata per il tipo di pubblico a cui andava a proporsi.

Tanti contenuti ma soprattutto prezzi molto abbordabili per qualsiasi fascia d’età per quanto concerne le offerte, le quali sono oggi disponibili con diversi contenuti al loro interno. La notizia che infatti ha lasciato tutti di stucco in positivo è che Iliad da qualche settimana sta proponendo la sua nuova offerta con ben 150 giga di navigazione. Si tratta di una soluzione che sta facendo gola a molti, i quali sarebbero dunque prontissimi a cambiare il loro gestore di fiducia.

Iliad: l’offerta da 150 giga in 5G dura ancora per un po’ di tempo, ecco cosa contiene

Tutte le migliori offerte che sono arrivate durante questi mesi appartengono, non a caso, Iliad, provider che ha appena raggiunto 8 milioni di utenti attivi. Merito è quello di offrire tanti contenuti nelle sue offerte, le quali sono infatti ancora disponibili. La più interessante è proprio la Flash 150, offerta che sarà disponibile ancora per un paio di settimane o poco meno ma che comprende al suo interno il meglio.

Con pochi euro al mese ecco infatti 150 giga in 5G per navigare sul web. Ricordiamo che ci sono anche minuti senza limiti verso tutti insieme ad SMS senza limiti. Il tutto per soli 9,99 euro.