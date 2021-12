I prezzi attivati da expert sono tra i più bassi visti nell’ultimo periodo, in questo modo tutti hanno la possibilità di risparmiare il più possibile su ogni singolo acquisto effettuato, grazie anche ad una campagna promozionale mirata sui migliori prodotti in circolazione.

Il volantino non si nasconde alle spalle delle ottime offerte di Unieuro e similari, proponendosi come valida alternativa sia in negozio che sul sito ufficiale; quest’ultimo prevede inoltre la possibilità di ricevere la merce presso il proprio domicilio, godendo della rateizzazione senza interessi al superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

Expert: le offerte che nessuno si aspettava

Con Expert gli utenti sono sicuri di avere la possibilità di risparmiare al massimo sui vari acquisti effettuabili, a partire ad esempio dai top di gamma della telefonia mobile. Tale settore della tecnologia è uno dei più richiesti e desiderati dal pubblico, per questo motivo l’azienda ha deciso di coinvolgerlo nel volantino, proponendo il Samsung Galaxy S21 ad uno dei prezzi più bassi che abbiamo mai visto, soli 649 euro per la versione no brand.

Le alternative proposte da Expert abbracciano poi la fascia immediatamente inferiore, come ad esempio Oppo Find X3 Lite, passando per Vivo V21, Oppo A15 e Galaxy A12, tutti disponibili ad un prezzo che non supera i 400 euro. Questo e molto altro ancora vi attende direttamente da Expert, se volete conoscere la campagna promozionale non dovete fare altro che aprire subito le pagine che trovate sul sito ufficiale.