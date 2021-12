Euronics riesce ad avere la meglio sulle ultime offerte di Unieuro, mediante il lancio di una campagna promozionale veramente speciale, ricca di occasioni e di prezzi decisamente più bassi del normale, in modo da riuscire a spendere poco sui vari acquisti effettuati.

Con il volantino corrente, tutti hanno la possibilità di accedere a prodotti di altissima qualità, senza mai essere costretti a rinunciarvi; i prodotti sono disponibili solo ed esclusivamente in negozio, per questo è importante prestare la massima attenzione alle disponibilità regionali, potrebbero variare in relazione alla provenienza. Indipendentemente da ciò, tutti sono distribuiti con garanzia di 24 mesi, e sopratutto in versione no brand.

Aprite il prima possibile il nostro canale Telegram, troverete al suo interno un lunghissimo elenco di codici sconto Amazon gratis.

Euronics: arrivano offerte assurde per tutti

Euronics fa risparmiare al massimo tutti gli utenti che stavano aspettando il momento giusto per acquistare nuovi prodotti di tecnologia generale, a partire ad esempio dallo smartphone più richiesto del momento, l’ottimo Apple iPhone 12. Il modello della scorsa generazione, viene oggi proposto all’acquisto ad un prezzo di vendita di soli 799 euro, nella sua versione no brand.

Volendo invece virare verso una fascia più bassa, ma restando nella telefonia mobile, il consiglio è di acquistare uno a scelta tra Oppo A74, Oppo A94, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Motorola Moto G20, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Xiaomi Redmi 9AT, Realme 8 5G, passando anche per Realme C21 e similari.

Le migliori occasioni sono ad ogni modo visionabili sul sito ufficiale di Euronics.