Un volantino così preciso e ricco di occasioni non si era mai visto da Esselunga, al suo interno si trovano innumerevoli offerte speciali con prezzi bassi da non perdere, ideali per iniziare sin da subito a risparmiare ingenti quantitativi di denaro.

L’unico modo per essere sicuri di acquistare risparmiando il più possibile, consiste nel recarsi personalmente in uno dei tantissimi negozi sparsi per il territorio nazionale. I prezzi sono da considerarsi inclusivi di garanzia della durata di 2 anni, con validità dalla data d’acquisto, nonché la versione no brand, sempre si tratti della sola telefonia mobile.

Esselunga: scoperti nuovi prezzi da non perdere

Con il volantino Esselunga gli utenti hanno la possibilità di approfittare di uno Speciale Multimediale veramente ricchissimo di occasioni e di prezzi da non perdere. Il top di gamma coinvolto nella campagna è l’ottimo Apple iPhone 13, il cui prezzo di 898 euro, prevede comunque la possibilità di godere di prestazioni incredibilmente elevate, nonché di un modello veramente molto recente.

Volendo invece spendere non più di 400 euro, il consiglio è di puntare direttamente su uno a scelta tra Oppo A94, Realme C25Y, Redmi Note 10S, Xiaomi Mi 10T Lite, Oppo A74 o anche Redmi 9AT. Quanto scritto rappresenta solamente un piccolo estratto dell’intero ammontare del volantino Esselunga, il consiglio è di aprire il sito ufficiale, in modo da poter godere di una visione più approfondita di ciò che effettivamente vi aspetta, senza dovervi preoccupare di limitazioni territoriali particolari.