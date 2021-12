Con Coop e Ipercoop gli utenti hanno la possibilità di approfittare di prezzi sempre più bassi e convenienti, che riescono a spingere i consumatori a spendere cifre ridottissime rispetto ai vari listini del periodo, anche se su prodotti non propriamente recenti.

Il volantino che tutti stavano effettivamente aspettando è dietro l’angolo, a conti fatti gli utenti possono accedere agli sconti recandosi personalmente sul sito ufficiale, senza dover per forza andare fisicamente in negozio, cosa che accade ad esempio da Bennet o Carrefour. I prodotti sono ad ogni modo distribuiti con garanzia della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nella medesima location in cui è stato completato l’ordine.

Coop e Ipercoop: i prezzi sono veramente bassissimi

Coop e Ipercoop provano in tutti i modi ad accorciare le distanze con le altre realtà della rivendita di elettronica, mediante il lancio di una campagna promozionale veramente assurda e conveniente. I prodotti che si trovano al suo interno sono tutti legati alla fascia bassa della telefonia mobile, in particolar modo permettono di godere di prestazioni adeguate, a patto che comunque non si sia alla ricerca di un dispositivo particolarmente recente.

I modelli di punta sono infatti Apple iPhone X e Galaxy S20 FE, in vendita da più di un anno ormai, hanno un prezzo finale che non supera i 500 euro. Molto buone sono anche le riduzioni legate ad altri prodotti da meno di 300 euro, come Oppo a16, Alcatel 1B o anche Galaxy A32.