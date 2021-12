Il volantino di fine anno di Comet porta con sé alcune delle migliori occasioni degli ultimi mesi, al suo interno si trovano prodotti a prezzi veramente scontatissimi, con riduzioni applicate anche sui top di gamma più in voga del periodo corrente.

Gli utenti che vorranno risparmiare al massimo, potranno comunque affidarsi anche al sito ufficiale, oltre che ai vari negozi in Italia, godendo della spedizione gratuita presso il proprio domicilio; in questo modo la consegna di un qualsiasi ordine del valore superiore ai 49 euro, non richiederà alcun tipo di versamento. Tutti i prodotti sono comunque commercializzati con la solita garanzia della durata di 24 mesi.

Comet: le offerte che nessuno si aspettava di vedere

Con il volantino Comet gli utenti hanno incredibili possibilità di risparmiare, oltre che di accedere a prodotti dalla buona qualità generale. Un esempio può essere portato avanti con l’Oppo Find X3 Neo, un terminale che sin da subito ha convinto la critica, dato l’eccellente rapporto qualità/prezzo, e che oggi viene proposto a soli 530 euro (sempre no brand con garanzia di 24 mesi).

Nel momento in cui si volesse invece spendere meno di 400 euro, il consiglio è di optare per un dispositivo a scelta tra i seguenti: Motorola Edge 20 Lite, Wiko Power U10, Realme C11, Realme C25Y, o similari. Coloro che vorranno acquistare o approfondire la conoscenza del volantino, devono comunque pensare di collegarsi subito sul sito ufficiale dell’azienda stessa.