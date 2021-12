Per quasi un decennio, i Chromebook non hanno avuto alcun vantaggio in particolare per i dispositivi Android. Google ha tentato di colmare il divario con la sua suite di funzionalità Better Together, ma sembrava una brutta copia della sinergia che possiamo notare tra Mac e iPhone dell’Apple. Tutto è cambiato quando Google ha introdotto Phone Hub nel suo aggiornamento per Chrome OS 89. Con OS 91, Google ha finalmente reso facile condividere ricordi di famiglia, documenti e file tra Chromebook e dispositivi Android.

Configurazione iniziale

L’interfaccia utente per configurare l’opzione Condivisione tra Chromebook e dispositivi Android è abbastanza semplice. Per iniziare, apri le impostazioni del tuo dispositivo Chrome OS. Nella prima pagina, alla voce Dispositivi connessi, vedrai l’opzione Condivisione nelle vicinanze. Clicca su Configura. Google ama integrare la sua interfaccia semplicistica ovunque: questa funzione non fa eccezione. L’interfaccia utente iniziale funge da bussola per aiutarti a configurare Condivisione nelle vicinanze sul tuo Chromebook. È semplicissimo da usare e le illustrazioni di Google ti aiutano ad ogni passo.

Dopo aver assegnato un nome al tuo dispositivo Chrome OS, puoi personalizzare la tua privacy in modo che tutti o alcuni dei tuoi contatti possano vedere il tuo laptop se nelle vicinanze. La voce “nascosto” manterrà il tuo dispositivo invisibile a meno che non lo abiliti nuovamente. Una volta completata la configurazione, verrai indirizzato alle impostazioni di Condivisione nelle vicinanze finali. Prima di trasferire file, entrambi i dispositivi dovrebbero essere nelle vicinanze con Bluetooth acceso e localizzazione attiva.

Trasferimento file sul tuo Chromebook

Quando vuoi trasferire qualcosa da Android al tuo Chromebook, può essere complesso. Condivisione nelle vicinanze semplifica il processo e riduce il tempo impiegato. Ad esempio, per inviare una foto, tocca il pulsante di condivisione nella parte inferiore sinistra dello schermo del telefono e seleziona Condivisione nelle vicinanze. Il tuo telefono dovrebbe riconoscere il tuo Chromebook. Clicca “Accetta” e inizierà il trasferimento della foto scelta. Puoi anche condividere un assortimento di documenti e file in una sola volta.

Trasferimento file dal Chromebook al tuo smartphone Android

Se c’è un documento o una foto sul Chromebook che vorresti avere con te, puoi trasferire qualsiasi cosa facilmente sul tuo telefono Android. Condividere file sul tuo smartphone Android con un Chromebook è semplicissimo. Fai clic con il pulsante destro del mouse su qualsiasi file nel file manager di Chrome OS, quindi seleziona “Condividi” dal menu. Fai clic su Condivisione nelle vicinanze, quindi scegli il tuo telefono dall’elenco. Potrebbero essere necessari alcuni tentativi per rilevare il tuo dispositivo; l’avvio di Condivisione nelle vicinanze dalle impostazioni rapide di Android può essere d’aiuto. Il file dovrebbe essere visualizzato tra i download del telefono al termine del trasferimento.

Puoi anche utilizzare Condivisione nelle vicinanze per trasferire file dal Chromebook a un altro dispositivo Chrome OS. Facendo clic con il pulsante destro del mouse su un file nell’app File di Chrome OS e selezionando “Condividi” potrai aprire Condivisione nelle vicinanze. Il trasferimento del file inizierà subito dopo che la parte ricevente lo avrà accettato dalla barra delle applicazioni.

Nel complesso, Condivisione nelle vicinanze è un modo fantastico per condividere file tra il Chromebook e dispositivi Android in un attimo. Non è perfetto: il trasferimento di file pesanti potrebbe essere più rapido e la condivisione nelle vicinanze occasionalmente non riesce a connettersi, ma a grandi linee, la comodità della condivisione di file senza soluzione di continuità supera di gran lunga i difetti. Associato a Phone Hub, Google ha finalmente offerto la sinergia tra dispositivi che gli utenti stavano chiedendo a gran voce.