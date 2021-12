Carrefour asseconda le richieste dei tantissimi utenti che stavano aspettando il momento giusto per acquistare, con una campagna promozionale dalle tinte veramente incredibili, infatti presenta prezzi molto più bassi del normale e sconti assolutamente da non perdere.

Il volantino che trovate descritto nel nostro articolo, ad ogni modo, è da considerarsi disponibile solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita in Italia, non sul sito ufficiale o da altre parti sul territorio nazionale. Coloro che vorranno acquistare, saranno costretti a recarsi personalmente presso gli stessi negozi, non da altre parti o sull’e-commerce. E’ presente, ad ogni modo, la rateizzazione senza interessi, definita Tasso Zero, al solo superamento dei 199 euro di spesa.

Carrefour: nuove offerte assurde e grandi prezzi

Con Carrefour gli utenti sono letteralmente in una botte di ferro, a patto che comunque le loro intenzioni siano di acquistare smartphone relativamente economici, i cui prezzi non vadano sopra i 400 euro. Se le aspettative sono le medesime, allora si può davvero pensare di mettere le mani su uno a scelta tra Galaxy A12, Xiaomi Redmi Note 10S, Alcatel 1SE Lite, o anche Galaxy A03s e Realme C21Y.

Le prestazioni non sono elevatissime, tuttavia restano ancora adeguate alla fascia di prezzo di appartenenza; le versioni no brand, invece, prevedono la possibilità di ricevere più tempestivamente l’aggiornamento di sistema, a differenza del medesimo prodotto brandizzato da un operatore telefonico. I dettagli sono disponibili in esclusiva sul sito ufficiale.