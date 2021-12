Il volantino Bennet attualmente attivo è pieno zeppo di occasioni che possono invogliare gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, riuscendo nel contempo a spendere veramente pochissimo, senza mai dover rinunciare alla qualità generale degli stessi.

La campagna promozionale non è attualmente attiva sul sito ufficiale, ciò sta a significare che per completare gli acquisti sarete costretti a recarvi personalmente presso i vari punti vendita in Italia, senza limitazioni o vincoli territoriali di alcun tipo. Coloro che vorranno rateizzare il pagamento, potranno richiedere il Tasso Zero, ma solo al superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

Bennet: scoperti i prezzi più bassi dell’anno

Bennet riparte da dove si era fermata, con il lancio di una nuova incredibile campagna promozionale, piena zeppa di occasioni e di prezzi assolutamente da non perdere, i quali propongono al consumatore la possibilità di spendere il meno possibile, anche sull’acquisto di veri e propri top di gamma. L’esempio più lampante viene portato dall’Apple iPhone 13, un dispositivo richiestissimo dal pubblico, ed oggi acquistabile a meno di 899 euro.

Coloro che invece vorranno accedere a smartphone decisamente meno costosi, potranno confrontarsi con Alcatel 1SE Lite, Galaxy A32 o anche Galaxy A03s. La fascia di prezzo di appartenenza è decisamente bassissimi, parliamo infatti di terminali da meno di 239 euro, con i quali le prestazioni non sono particolarmente elevate.

Il volantino ad ogni modo non si ferma qui, nella campagna si trovano anche altre occasioni interessanti, attive fino al 31 dicembre 2021; per i dettagli dovete collegarvi il prima possibile qui.