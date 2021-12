Android: 20 app in regalo per Natale sul Play Store di Google

Oggi è Natale ed è la giornata per antonomasia dedicata ai regali in tutto il mondo. Chiaramente anche il mondo della mobilità si mette in mostra, soprattutto mediante il suo sistema operativo più influente che è Android. Gli utenti potranno infatti avere la possibilità mediante il Play Store di avere dei titoli a pagamento in maniera gratuita tra applicazioni e giochi.

Anche oggi vi proponiamo il nostro canale Telegram ufficiale per avere le migliori offerte Amazon. Clicca qui per entrare subito ma soprattutto gratis.

Android: il Play Store concede tanti titoli a pagamento in maniera gratuita solo per questo Natale

Il gran numero di titoli a pagamento che il Play Store offre ogni giorno agli utenti Android, mette oggi in lizza tantissime sorprese. Ecco infatti app e giochi a pagamento che diventano gratis ma solo per questa giornata in cui si celebra il Natale. Per procedere al download, basterà cliccare sui link che trovate qui sotto. Il tutto sarà quindi sicuro al 100%.