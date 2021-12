WindTre si vuole unire agli altri operatori di telefonia mobile nel corso di questi giorni caratterizzati dal Natale. Per contrastare la presenza di tariffe molto vantaggiose sul mercato come la Giga 150 di casa Iliad, il gestore arancione risponde con la stessa moneta. Nei prossimi giorni i clienti che desiderano modificare il loro piano per la telefonia mobile possono scegliere la WindTre Star+.

WindTre, la migliore tariffa con 100 Giga per i giorni di Natale

La WindTre Star+ è una delle migliori occasioni per i clienti che desiderano un pacchetto con soglie di consumo quasi illimitate a cui si uniscono prezzi da vero e proprio ribasso.

Gli abbonati che si affidano a questa tariffa di WindTre avranno a loro disposizione un ticket con 100 Giga per navigare in internet, anche per mezzo delle reti 4G. Al tempo stesso gli utenti riceveranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili più SMS da inviare a chiunque. Il prezzo previsto per il rinnovo di questa tariffa sarà di 7,99 euro ogni trenta giorni.

I clienti di WindTre che scelgono quest’offerta dovranno rispettare alcune condizioni. In primo luogo sarà necessaria una spesa di 10 euro per la ricezione della SIM. In maniera speculare, poi, i clienti dovranno effettuare la portabilità del numero da altro operatore. Il cambio di gestore da TIM, Vodafone e Iliad può portare ad un attesa sino a tre giorni lavorativi. Per la sottoscrizione, inoltre, i clienti dovranno rivolgersi presso punti vendita ufficiali del provider in Italia. Non è disponibile invece l’attivazione online.