Le feste stanno per arrivare ma a quanto pare gli sviluppatori del Dev Team di WhatsApp non conoscono il concetto di ferie, anzi, sembrano essere decisamente messi all’opera da un paio di mesi a dirla tutti, la nota piattaforma di messaggistica sta infatti da un po’ di tempo mutando grazie ad una campagna di aggiornamenti imponente da parte di Meta.

Molti aggiornamenti hanno aumentato la stabilità e la sicurezza dell’app, ora però si pensa anche alle funzionalità, basti pensare alle reazioni ai messaggi molto presto in arrivo o anche alla possibilità degli amministratori di un gruppo di agire anche come moderatori.

In tutto ciò però un occhio del team sembrerebbe essersi rivolto anche allo stile, infatti come già potete vedere nel menù di info contatti lo stile è del tutto ringiovanito e decisamente più moderno, un cambiamento che effettivamente era ora arrivasse e che ha eliminato il vecchio design rimasto invariato fin dall’inizio.

A breve toccherà alle chiamate vocali

Il merito di queste informazioni va ai ragazzi di WABetaInfo, essi infatti hanno pubblicato gli screenshots che mostrano la nuova user interface delle chiamate vocali di WhatsApp, nel dettaglio sopra a sinistra abbiamo la vecchia user interface mentre a destra quella futura, nascosta ancora all’interno del codice dell’app e che arriverà probabilmente nella prime beta delle versioni Android e iOS dell’app.

Non rimane dunque che attendere, io rilascio non è imminente dal momento che non siamo ancora nemmeno in beta test, ciò non toglie che il cambiamento arriverà senza dubbio in futuro.