Il team di sviluppo di WhatsApp non si ferma mai e all’orizzonte sono state scovate alcune novità interessanti che riguardano le emoji animate. Come sempre, l’applicazione di messaggistica istantanea più amata al mondo, non smette mai di lavorare per noi.

Andiamo a vedere insieme cosa hanno scoperto i colleghi di WABetaInfo con l’ultimo teardown dell’app WhatsApp Beta per Android.

WhatsApp: tante novità all’orizzonte

L’animazione che i nostri colleghi hanno scovato mostra la novità alla quale sta lavorando il team di sviluppo di WhatsApp. Si tratta di rendere automaticamente animate le emoji con protagonisti i cuori che vengono inviate in chat. In precedenza abbiamo visto una feature simile sull’app di messaggistica, ristretta soltanto al cuore in rosso.

Come abbiamo visto nell’animazione, la novità dovrebbe consistere nel fatto che tutte le colorazioni di cuori vengono animate automaticamente, se inviate singolarmente in chat. La novità non è disponibile a livello pubblico ma ancora in fase di sviluppo. Ci aspettiamo che WhatsApp la distribuirà nel prossimo futuro a partire da coloro che hanno aderito alle versioni beta dell’app Android e iOS di WhatsApp.

Vi ricordo che il colosso ha lanciato anche un’altra novità, ovvero la possibilità per gli amministratori dei gruppi di eliminare i messaggi anche per tutti gli altri partecipanti. Insomma, quest’anno il colosso ha lanciato tante novità non previste e anche molto gradite, non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserva per l’anno prossimo.