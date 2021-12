Le nuove offerte Trony lasciano letteralmente a bocca aperta, gli utenti hanno la possibilità di spendere cifre ridottissime sull’acquisto di prodotti di tecnologia generale, ottenendo in cambio un risparmio notevole su ogni ordine effettuato.

L’unico modo per fruire pienamente dell’ottima campagna promozionale consiste nel recarsi personalmente in un qualsiasi negozio sul territorio italiano, senza distinzioni o limitazioni di alcun tipo. Tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, con alle spalle anche la versione no brand, nel caso si tratti di telefonia mobile.

Aprite il nostro canale Telegram ufficiale per ricevere gratis i codici sconto Amazon da applicare ad ogni acquisto.

Trony: arrivano gli sconti più pazzi dell’anno

Trony convince con la propria campagna promozionale, che prevede la possibilità di godere di uno sconto del 50% su ogni singolo acquisto effettuato, per raggiungere questo risultato, è strettamente necessario seguire un iter ben preciso e definito. In primis l’utente deve acquistare uno a scelta tra: grande elettrodomestico da almeno 299 euro, piccolo elettrodomestico da 59 euro, oppure un televisore il cui prezzo debba superare i 499 euro.

Nel momento in cui avrà superato tale step, potrà poi decidere di aggiungere un secondo prodotto, il cui prezzo deve essere differente di almeno 5 euro dal precedente, ricevendo in cassa uno sconto immediato del 50% sul listino del meno caro della coppia. La riduzione sarà istantanea, non verranno emessi buoni sconto o rimborsi direttamente sul conto corrente. Tutti i dettagli dell’ottima campagna promozionale di Trony sono per comodità raccolti direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda stessa.