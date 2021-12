Shazam ha lanciato una nuova offerta interessante per tutti gli utenti che non hanno ancora sottoscritto un abbonamento. In collaborazione con Apple Music, Shazam, la piattaforma nota per il riconoscimento dei brani musicali, propone un abbonamento di ben cinque mesi gratis.

I nuovi utenti Apple Music potranno usufruire del servizio gratuitamente per un lasso di tempo davvero interessante!

Shazam offre cinque mesi di Apple Music gratis!

La nuova promozione presentata da Shazam ai nuovi utenti permette di usufruire di ben due mesi gratuiti di abbonamento ad Apple Music, il servizio di musica in streaming del colosso di Cupertino. Quest’ultima piattaforma, inoltre, mette a disposizione di tutti i nuovi iscritti ulteriori tre mesi di prova gratuita dando così la possibilità di ottenere un totale di cinque mesi di abbonamento gratis al servizio.

Shazam tenta così di coinvolgere una fetta ancora più ampia di utenti che, grazie agli ultimi aggiornamenti introdotti, potranno usufruire di funzionalità interessanti e avere a disposizione un servizio di qualità migliore rispetto al passato.

La piattaforma ha ricevuto importanti miglioramenti proprio negli ultimi mesi, tra questi l‘aumento del tempo di ascolto durante il riconoscimento di un brano musicale.

L’offerta annunciata nel corso degli ultimi giorni da Shazam è rivolta esclusivamente agli utenti che non hanno mai sottoscritto un abbonamento ad Apple Music. Le due piattaforme consentono la riscossione dei mesi gratis tramite smartphone o computer ma la promozione ha già una scadenza. Gli utenti interessati potranno accedere all’apposita pagina web soltanto entro il 31 gennaio 2022, anche se una proroga della promozione potrebbe non essere improbabile.