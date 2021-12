I top di gamma della serie Galaxy S22 sono i protagonisti della maggior parte delle recenti indiscrezioni sul colosso sudcoreano ma quest’ultima notizia emersa in rete potrebbe non essere del tutto gradita. Dopo aver avuto la possibilità di conoscere quella che sarebbe potuta essere la data di lancio dei tre dispositivi Samsung, una recente voce ha affermato che l’arrivo subirà dei ritardi notevoli. Il colosso, dunque, potrebbe non rilasciare i suoi Samsung Galaxy S22 entro il mese di febbraio.

Samsung: il colosso posticipa il lancio dei top di gamma Galaxy S22!

Le notizie trapelate in queste ultime settimane hanno fatto riferimento anche a quella che potrebbe essere la data di lancio dei top di gamma Samsung Galaxy S22. Secondo le voci emerse, l’8 febbraio il colosso potrebbe procedere con la presentazione ufficiale per poi dare il via ai pre-ordini dieci giorni dopo.

Stando a quanto affermato nelle ultime ore dagli esperti, dei ritardi potrebbero però indurre Samsung a posticipare la data di lancio dei suoi dispositivi. Il colosso potrebbe essere costretto a prorogare l’attesa e annunciare i suoi tre smartphone nelle ultime settimane del mese di febbraio o, addirittura, durante le prime settimane del mese di marzo 2022.

L’azienda non si è ancora espressa a riguardo. Dunque, le informazioni a cui si è fatto riferimento sono ancora da prendere con le pinze. La conferma potrà arrivare soltanto con l’emergere di comunicazioni ufficiali da parte della stessa Samsung che potrebbe però farci attendere ancora per un po’ prima di offrire maggiori dettagli.