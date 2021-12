Gli ingegneri stanno sviluppando un software per veicoli spaziali più leggeri dell’aria simili a robot volanti che potrebbero essere in grado di esplorare minuziosamente Venere, un ambiente che potrebbe ospitare vita aliena.

I veicoli robotici funzionano come un dirigibile. Queste macchine ibride utilizzano la galleggiabilità e l’aerodinamica per controllare la loro altitudine, con il sostanziale vantaggio che durante il giorno possono ottenere energia dal sole per muoversi risparmiando energia durante la notte. Si spera che gli aerobot siano in grado di navigare almeno per un anno. Questa galleggiabilità del veicolo implica anche che è impossibile scendere a più di 50 chilometri dalla superficie di Venere. La temperatura del pianeta può raggiungere circa 475 gradi Celsius e ha già sciolto numerose sonde.

Mentre i progetti di veicoli ibridi sono stati proposti già nel 2014, il professore associato della West Virginia University Guilherme Pereira ha affermato di “non essere a conoscenza della creazione di questi software”. “Una delle idee del nostro progetto è quella di prolungare la durata della batteria del veicolo pianificando percorsi efficienti dal punto di vista energetico, consentendogli così di volare anche durante la notte”, ha aggiunto il ricercatore.

Il software avrà tre obiettivi principali: creare un pianificatore di movimento per il velivolo in modo che possa essere comandato a muoversi da un team scientifico della Nasa, localizzare l’aerobot nell’atmosfera utilizzando veicoli e mappe del pianeta e coordinare i veicoli per una migliore stima dell’atmosfera condizioni. Il motion planner dovrà considerare i movimenti per una “strategia energetica ottimale” perché, nei quattro giorni in cui sarà in orbita intorno all’atmosfera venuviana, sarà esposto a lunghi periodi senza luce sul lato oscuro del pianeta e deve avere energia sufficiente per sopravvivere a questi periodi.

Ciò significa conoscere le informazioni sulla direzione del vento, ad esempio, e far navigare il robot in quella direzione perché richiederebbe meno energia. Tutto questo dovrebbe essere fatto senza GPS (che richiede una rete satellitare). “La comprensione dell’atmosfera fornisce ai robot quantità come la direzione e la grandezza del vento, la pressione, la temperatura e l’intensità solare”, ha affermato il dott. Pereira.

“Proprio come con i velocisti alle Olimpiadi quando ottengono voti migliori se sperimentano il vento in poppa. Se il vento è diretto verso la meta del velivolo, il movimento dell’aerobot sarà aiutato dal vento e, di conseguenza, il percorso sarà più efficiente dal punto di vista energetico”. È stato proposto che potrebbero esserci forme di vita biologiche nelle nubi acide di Venere a causa della presenza di ammoniaca.

“Sappiamo che la vita può crescere in ambienti acidi sulla Terra, ma niente di acido come si credeva che fossero le nuvole di Venere. Ma se qualcosa sta producendo ammoniaca nelle nuvole, questo neutralizzerà alcune delle goccioline, rendendole potenzialmente più abitabili”, ha affermato il dottor William Bains dell’Università di Cardiff.

L’ammoniaca viene prodotta utilizzando l’idrogeno, ma i processi non biologici non sembrano essere in grado di raggiungere la quantità che gli scienziati ritengono sia tra le nuvole, suggerendo che è più probabile un colpevole biologico.

“Ci sono molte altre sfide da superare per la vita se si vuole vivere tra le nuvole di Venere”, ha affermato il dott. Bains. “Non c’è quasi acqua lì per cominciare, e tutta la vita che conosciamo ha bisogno di acqua. Ma se la vita è lì, neutralizzare l’acido renderà le nuvole un po’ più abitabili di quanto pensassimo”. Tuttavia, non sarà fino a un ulteriore esame del radiotelescopio che gli scienziati potrebbero arrivare a soluzioni più concrete, o l’invio delle sonde su Venere nel 2023 e nel prossimo decennio.