Realme GT 2 Series vedrà ufficialmente la luce a breve, anzi brevissimo, più precisamente verrà presentata il 4 gennaio 2022 in Cina, con un evento dedicato. Nell’attesa, tuttavia, l’azienda ha reso note alcune specifiche ed un teaser molto interessante.

GT 2 Series è la gamma premium flagship del brand, il cui obiettivo è di fornire tecnologie all’avanguardia a milioni di utenti sparsi per l’intero territorio. Tutto questo collegato con un design accattivante, in grado di attirare il pubblico più giovanile, caposaldo della crescita esponenziale che Realme ha registrato nel corso degli ultimi mesi.

All’evento, Realme presenterà alcune novità tecnologiche molto interessanti: un pannello posteriore realizzato in materiale biopolimero, l’Innovation Forward Communication di Realme, e sopratutto una fotocamera ultragrandangolare da 150°.

Realme GT 2: in arrivo il 4 Gennaio

L’azienda ha collaborato con Naoto Fukasawa per un design sostenibile, già visto su Realme GT Master Edition, applicando il Paper Tech Master Design, il primo materiale biopolimero utilizzato su uno smartphone. Con una forte attenzione verso la fascia dei più giovani, l’azienda ha presto capito che i dispositivi mobile possono diventare un mezzo per sensibilizzare i clienti verso specifici ambiti, come la sostenibilità.

In aggiunta, il Realme GT 2 Pro sarà equipaggiato con processore Qualcomm Snadpragon 8 Gen 1, il nuovo SoC appena presentato dall’azienda, garantendo difatti prestazioni da top di gamma assoluto, dietro comunque il pagamento di un prezzo che non dovrebbe essere particolarmente elevato, dati i pregressi, o comunque a ciò che l’azienda ci ha abituato con la generazione precedente. Per maggiori informazioni non resta che attendere il 4 gennaio 2022.