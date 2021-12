L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente deciso di prorogare la propria offerta Casa Web fino al prossimo 5 gennaio 2022. Le condizioni non cambiano rispetto alla precedente versione.

Infatti, il costo rimane promozionale di 20.90 euro al mese invece che 26.90 euro al mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli dell’offerta.

PosteMobile proroga Casa Web fino al 5 gennaio 2022

Con l’offerta Casa Web, l’operatore mette a disposizione del cliente connessione internet illimitata, erogata su rete radiomobile tramite un’apposita SIM dati. Come indicato nel sito ufficiale di PosteMobile, quest’ultima è già inserita all’interno del modem Wi-Fi. Per effettuare l’attivazione di PosteMobile Casa Web, i nuovi clienti interessati devono accedere al sito ufficiale dell’operatore, selezionare la pagina dedicata e scegliere se acquistare direttamente online o tramite consulente telefonico. In ogni caso, la spedizione del modem è ancora gratuita.

Per quanto riguarda invece il costo di attivazione, l’importo da sostenere è ancora pari a 29 euro una tantum, con addebito nella fattura del mese successivo. Vi ricordo che PosteMobile permette di navigare in 2G, 4G e 4G+ con velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Si specifica inoltre che la SIM in questione, valida esclusivamente su territorio nazionale, risulta incompatibile con il traffico voce, l’invio di SMS e il traffico dati in roaming.

Per quanto concerne il modem W-Fi, la consegna a domicilio avviene in circa 4 giorni lavorativi, successivi rispetto alla ricezione della mail di conferma spedizione. Il dispositivo, incluso in comodato d’uso gratuito per tutta la durata contrattuale, prevede due porte LAN integrate e viene fornito con due antenne esterne in dotazione. Vi ricordiamo di visitare il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.