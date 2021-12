Il servizio in abbonamento a PlayStation Plus offre ogni mese tanti vantaggi ed esclusive, soprattutto ben due videogiochi offerti gratuitamente. Anche il mese di gennaio 2022 offrirà ben due titoli gratis e nel corso delle ultime ore un leaks ce li ha rivelati in anticipo.

Ecco i videogiochi gratuiti per gennaio 2022 su PlayStation Plus secondo un nuovo leaks

Come di consueto, il noto colosso Sony si appresta a offrire agli abbonati al servizio PlayStation Plus nuovi videogiochi in maniera totalmente gratuita. Come accennato in precedenza, nel corso delle ultime ore sono emersi in rete alcuni rumors e leaks che ci hanno rivelato con precisione di quali titoli si tratta.

Nello specifico, sul sito web francese Dealabs il noto leaker billbil-kun—who ha rivelato che il prossimo mese ci riserverà ben tre titoli di rilievo. Si tratta dei videogiochi Deep Rock Galactic, DiRT 5 e Persona 5 Strikers. I primi due giochi, in particolare, saranno disponibili sia per la console PS4 sia per la console PS5. L’ultimo del trio, invece, sarà disponibile soltanto su PS4.

Per il momento sono soltanto indiscrezioni. Tuttavia, il leaker in questione è stato piuttosto affidabile in passato con precedenti rumors. Staremo a vedere. Anche per il mese di dicembre 2021 Sony ha comunque proposto gratuitamente tre titoli con il servizio in abbonamento a PlayStation Plus. I videogiochi attualmente disponibili per gli abbonati sono in particolare Godfall Challenger Edition, Mortal Shell e LEGO DC Super-Villains e tutti e tre sono riscattabili sia sulla PS4 sia sulla nuova console di ultima generazione PS5.