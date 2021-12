Un nuovo smartphone di fascia media è stato da poco presentato dal colosso cinese Oppo. Stiamo parlando del nuovo Oppo K9x, il quale sembra essere molto simile a Realme 8s, presentato ufficialmente qualche settimana fa. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Oppo ufficializza il nuovo Oppo K9x, il gemello diverso di Realme 8s

Il produttore cinese Oppo ha presentato nel corso delle ultime ore Oppo K9x. Si tratta di uno smartphone di fascia media che, come già anticipato, ricorda moltissimo un altro device a marchio Realme, ovvero Realme 8s.

Entrambi condividono infatti gran parte della scheda tecnica, che comprende ad esempio il processore MediaTek Dimensity 810 e un display IPS LCD con refresh rate a 90Hz. Cambia però leggermente l’aspetto estetico. Sul retro troviamo un modulo fotografico con al suo interno tre fotocamere posteriori, mentre sul fronte troviamo un piccolo foro laterale per la fotocamera anteriore.

Display IPS LCD da 6.5 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 90Hz

Processore MediaTek Dimensity 810

Tagli di memoria: 8 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di storage interno di tipo UFS 2.1

Tripla fotocamera posteriore con sensori da 64+2+2 MP

Fotocamera anteriore per i selfie da 16 MP

Batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W

Connettività: Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, Galileo

Dimensioni: 62,5 x 74,8 x 8,8 mm

Peso: 191 grammi

Altro: jack audio da 3.5 mm per le cuffie, niente chip NFC per i pagamenti contacless

Il nuovo Oppo K9x sarà disponibile all’acquisto in Cina a partire dal 27 dicembre 2021. Per il momento, l’azienda non ha comunicato i prezzi di vendita ufficiali ed un suo eventuale arrivo in Europa.