Grazie a eBay, molte persone hanno realizzato un bel profitto ripulendo scantinati e solai. D’altra parte, non sono pochi i collezionisti che di questi tempi fanno razzie di oggetti rari.

Ma non solo su eBay, ovunque e nelle case d’asta professionali vengono venduti oggetti da collezione a prezzi esorbitanti: prendi, ad esempio, un videogioco che è appena stato venduto per la cifra record di 1,56 milioni di dollari. Ecco quindi una lista degli oggetti giù costosi che puoi trovare in rete.

Carte da gioco

L’hotel e casinò Dunes di Las Vegas è stato demolito nel 1993, ma alcune delle sue carte da gioco sono ancora in circolazione. Il 15 agosto 2018, un set di due mazzi è stato venduto per 2.500 euro, per un valore di 1.250 ciascuno.

Fiocchi di mais dell’Illinois

Quando Melissa ed Emily McIntire hanno scoperto un corn flake che sembrava lo stato dell’Illinois, sapevano di avere qualcosa di speciale. Se 1.350 sembra molto da pagare anche per il fiocco di mais dalla forma più specifica, considera che è stato venduto a 200.000 euro. L’asta iniziale è stata ritirata da eBay per aver violato le sue politiche alimentari. Quando la coppia ha capito di poter vendere un coupon per il corn flake, ha raccolto “solo” 1.350 dollari.

Scatola di cereali più preziosa

Quando non puoi semplicemente impegnarti con un cereale per l’intera settimana, Kellogg’s e General Mills offrono confezioni di varietà in cui puoi scegliere un cereale diverso ogni giorno. Quello che non trovi più è il pacchetto Post Ten. Un pacchetto sopravvissuto del 1961 ha fatto guadagnare circa 2,550 euro su eBay.

I Beatles erano presenti su scatole di cereali Rice Honeys per promuovere Yellow Submarine. Se hai salvato una di quelle scatole, varranno più di 1.000 dollari. Nel 2014, qualcuno ne ha venduto uno per 1.430,50 a Heritage Auctions. Il cereale vecchio di 50 anni non era incluso, ma includeva il premio all’interno, un set di strofinacci. In origine erano otto in totale, ma questo collezionista ne aveva sei.