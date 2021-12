Il SUV della Seat, il Cupra Formentor sta per diventare la prossima icona delle nuove generazioni di piloti. Grazie a un turbo inline-5 di origine Audi, la spiata Seat Cupra Formentor FZ è già diventata una delle auto più attese del momento. Inoltre, questo entusiasmante SUV prenderà in prestito una grande quantità di pezzi dall’ Audi RS Q3, quindi ci aspettiamo risultati impressionanti.

La Seat Cupra Formentor si basa sull’ultima architettura MQB Evo di Volkswagen Auto Group, condivisa con prodotti più recenti come Mk8 Golf e Skoda Octavia. Dal momento che Cupra Formentor è uno dei primi SUV a guidare su questa ultima architettura, questa è un’opportunità unica per Volkswagen Auto Group di sviluppare future configurazioni di trasmissione per i prossimi modelli degli altri marchi.

Si dice che la potenza provenga dallo stesso motore turbo da 2,5 litri in linea a 5 cilindri che si trova nell’Audi RS Q3 producendo un’impressionante potenza di 400 cavalli (298 kilowatt). Questa potenza viene indirizzata al sistema di trazione integrale Quattro di Audi tramite una trasmissione a doppia frizione a 7 rapporti. Questa potente trasmissione è in grado di catapultare l’Audi RS Q3 da 0 a 100 in meno di quattro secondi.

Un motore potente quanto quello dell’Audi Q3

Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche dovremo aspettare e vedere cosa ci diranno i test su strada. Se non ci sono piani per una RS Q3 più potente in questo momento, quindi ci aspettiamo che la Seat Cupra Formentor FZ abbia un motore leggermente depotenziato in modo da non eclissare il suo fratello maggiore Audi. Tuttavia, se Audi ha intenzione di aumentare la potenza della RS Q3, possiamo aspettarci che Cupra Forenter FZ offra la potenza del motore attuale.

Nonostante le case automobilistiche passino a portafogli di prodotti più focalizzati sui SUV, è emozionante vedere la crescita dei livelli di allestimento delle prestazioni. Ciò consente ai clienti di godersi un SUV pratico senza sacrificare l’esperienza di guida coinvolgente, caratteristica delle berline sportive.