Netflix ha un catalogo di film e spettacoli in continua evoluzione e abbiamo aggiornato questo elenco per mostrare i migliori documentari attualmente offerti dal servizio di streaming. Queste scelte ti faranno scoprire nuovi contenuti Originali Netflix: ci sono molte scelte a seconda di ciò che stai cercando!

Per adesso, ecco una lista dei migliori 3 documentari di dicembre 2021.

Lista documentari dicembre 2021

Jim e Andy: il grande aldilà

In “Jim & Andy: The Great Beyond”, vediamo Jim Carrey in quello che potrebbe essere il suo ruolo più importante: se stesso. Beh, più o meno. Questo documentario racconta la storia di un altro film: “Man on the Moon” del 1999, che presenta il ritratto di Jim Carrey dell’attore Andy Kaufman.

La storia di quel ruolo è intrisa di strati complessi. Carrey era così impegnato nella rappresentazione di Kaufman che ha finito per avere problemi a separarsi dal personaggio, proprio come la linea tra Kaufman e i suoi personaggi sembrava spesso sfumare. Questo documentario è un ritratto incredibilmente divertente e contorto che arriva in punta di piedi fino al limite della follia.

Regia: Chris Smith

Anno: 2017

Dogs

I cani (i soggetti titolari di questa serie di documentari di Netflix, giunta alla sua seconda stagione) sono i migliori amici dell’uomo. Ma quella relazione, per quanto semplice possa sembrare, può assumere molte forme in un’ampia ed emotiva varietà di circostanze. “Dogs” tenta non solo di catturare quanti più legami speciali possibile, ma di celebrarli.

Creatore: Glen Zipper

Anno: 2018 – in corso

Durata: 20 episodi, 44-54 minuti ciascuno

L’ultimo ballo

L’esplosivo documentario “The Last Dance” è in realtà su un’altra forma di atletismo: il basket, e in particolare, la squadra NBA dei Chicago Bulls 1997-1998, guidata da Michael Jordan. Ma la miniserie va oltre il gioco del basket, offrendo una finestra sulle vite, le lotte, i trionfi e le relazioni degli uomini che hanno guidato una delle più grandi franchigie nella storia della NBA.

I filmati d’archivio brillantemente modificati si abbinano a una colonna sonora avvincente e a interviste sincere dei giorni nostri per dipingere un ritratto senza precedenti di un’eredità più grande della vita.

Regia: Jason Hehir

Anno: 2020

Durata: 10 episodi, 48-50 minuti ciascuno.