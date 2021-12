Arcane è stato uno spettacolo di punta in molti paesi, ma non è stato in classifica per settimane come alcune altre serie, e non ha preso il sopravvento sull’intero pianeta come Squid Game.

Eppure, alla fine del 2021, guardando indietro alle statistiche di Arcane, e i risultati sono ancora piuttosto sorprendenti. Si pensava che i suoi punteggi potessero diminuire nel tempo, come tende a succedere, ma semplicemente non è successo.

Arcane ha un punteggio del pubblico del 97% su Rotten Tomatoes, un record per qualsiasi spettacolo Netflix in generale. Anche show come The Crown o The Witcher hanno ancora uno score del 91%.

Lo show nato per battere i records

Arcane non ha nemmeno un Metascore (di nuovo, folle), ma ha un punteggio di 9,4 utenti, il più alto di qualsiasi nuovo spettacolo quest’anno, in qualsiasi anno.

Inoltre ha un punteggio di 9,3/10 su IMDB con 99.000 valutazioni. Ancora una volta, il più alto di qualsiasi serie originale Netflix fino ad oggi. Si inserisce nella top 5 degli spettacoli insieme a Breaking Bad, Band of Brothers, Chernobyl e The Wire.

Gli unici numeri che abbiamo di Netflix stesso sono 120 milioni di ore guardate in tutto il mondo. È molto, ma a miglia di distanza da un mostro come Squid Game, attualmente a 2,1 miliardi di ore guardate a livello globale.

La stagione 2 di Arcane è stata confermata il giorno in cui si è conclusa la stagione 1, e sembra che Riot potrebbe finire per fare anche altri spettacoli con sede nel mondo e persino perseguire anche progetti live-action. Hanno appena iniziato e l’unica domanda è se saranno in grado di produrre un miracolo come questo per un’altra stagione o cinque.