Iliad ha deciso di puntare ancora sulle sue tariffe low cost ed in particolar modo, per la stagione del Natale, ha deciso di fare le cose in grande. Proprio in questi giorni, infatti, gli abbonati potranno attivare una promozione molto vantaggiosa come la Giga 150. Questa tariffa è la migliore per il periodo delle festività.

Iliad, il 5G e l’offerta per il Natale a soli 9,99 euro

La Giga 150 assicura a tutti i clienti che cambiano una SIM un pacchetto che prevede consumi senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche la quota di 150 Giga per la connessione di rete. Il prezzo previsto per il pagamento mensile sarà di 9,99 euro ogni trenta giorni. A questo costo c’è da aggiungere soltanto una piccola quota extra dal valore di 10 euro per il rilascio della della SIM.

All’interno di questa tariffa i clienti che sottoscrivono la Giga 150 di Iliad potranno anche beneficiare della tecnologia 5G. A differenza di altri operatori, come TIM e Vodafone, Iliad ha deciso di puntare sulle reti internet di nuova generazione ma con una strategia commerciale diversa. Il 5G infatti sarà disponibile completamente a costo zero.

In questo 2021, le reti internet di nuova generazione di Iliad sono giunte in ben 20 città del nostro Paese. Per il futuro i margini di miglioramento sono molto ampi e già nel 2022 il provider ha garantito ai suoi clienti l’estensione della copertura in vaste aree della nazione. La copertura sarà estesa già nel primo semestre del nuovo anno.