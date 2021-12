E’ boom di smartphone pieghevoli, stando all’ultimo teaser rilasciato da Honor, in un futuro non troppo lontano, anche l’azienda orientale dovrebbe aggiungersi alle realtà che hanno lanciato un dispositivo di questo tipo, presentando la propria versione.

Con un’immagine condivisa sui propri profili Twitter e Weibo, l’azienda, che ricordiamo essere diventata nel 2020 un brand a sé stante (separandosi a tutti gli effetti da Huawei), ha ufficialmente annunciato la presentazione di Honor Magic V, il primo pieghevole per la Cina.

Il design sembra essere molto chiaro, un grande display con una cerniera al centro, che permette di piegarlo su sé stesso; a prima vista, o comunque da quanto si può intuire dall’immagine, appare molto simile al Z Fold3 di Samsung, sebbene sia troppo presto per fare delle conclusioni in merito.

Honor Magic V: quando arriverà?

Honor, nella nota ufficiale, lo ha definito il primo pieghevole per la Cina, ciò sta a significare che almeno inizialmente non dovrebbe arrivare sul territorio europeo (salvo sorprese dell’ultimo minuto). La data di lancio non è stata ufficializzata, al momento sappiamo ben poco sull’effettivo intervallo temporale di rilascio, né dell’eventuale prezzo di vendita.

L’azienda ha volutamente ridotto al minimo le informazioni, accrescendo notevolmente l’hype ed attirando l’attenzione da parte degli utenti, verso un prodotto che dovrebbe essere rivoluzionario e bellissimo. Il mercato dei pieghevoli è in fermento, nell’ultimo periodo sono innumerevoli le realtà che hanno deciso di cimentarsi nel settore, la domanda ora è lecita. Se i prezzi fossero maggiormente accessibili, acquistereste uno smartphone con display flessibile?