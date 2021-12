Un volantino veramente speciale è stato attivato da Euronics, con validità fissata in specifici punti vendita sul territorio nazionale, grazie al quale gli utenti hanno la possibilità di risparmiare al massimo delle proprie possibilità, indipendentemente dal prodotto selezionato.

Coloro che decideranno di recarsi personalmente in negozio, potranno infatti accedere ad innumerevoli dispositivi di tecnologia, tutti commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto distribuiti nella loro versione no brand, nel caso in cui si tratti di telefonia mobile. Come al solito, raccomandiamo la massima attenzione in merito alle disponibilità regionali, verificate nel punto vendita più vicino alla vostra residenza.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, sono disponibili grandi codici sconto Amazon completamente gratis.

Euronics: tantissimi sconti sono disponibili per gli utenti

Con Euronics non si scherza assolutamente, gli utenti possono approfittare di una campagna promozionale veramente assurda, condita con prezzi da primato su innumerevoli prodotti di tecnologia. La maggior parte delle occasioni va a toccare la fascia più richiesta dagli utenti, ovvero entro i 400 euro di spesa, almeno per quanto riguarda la telefonia mobile.

In questo caso i modelli coinvolti sono Oppo A74, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Xiaomi Redmi 9AT, Motorola Moto G20, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Redmi 10, Realme C21 e Realme 8 5G, passando anche per Redmi 9C o Galaxy A22. Non mancano anche riferimenti alla fascia più alta dello stesso segmento, infatti sono disponibili anche prodotti del calibro di Apple iPhone 12, disponibili a meno di 799 euro.

Per ogni altra informazione in merito, ricordatevi di aprire il seguente link.