A quanto pare la Marvel gradisce molto il concetto che moto un re se ne fa un altro, infatti dopo l’uscita nelle sale del nuovo capitolo dedicato a Spiderman, che ha riscosso un successo quasi incommensurabile, la famosa società dedicata al mondo dei fumetti ha deciso di rimettere i fans nuovamente in hype, ha infatti rilasciato ufficialmente il nuovo trailer del film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, in modo da rimescolare le carte in tavola e far nascere numerose teorie in merito lo sviluppo della saga.

Il trailer apre ed unisce

Come possiamo ben vedere dal trailer, il nuovo capitolo riguarderà il concetto del multiverso già introdotto in spiderman, infatti le vicende dovrebbero svilupparsi esattamente dopo quelle del film appena rilasciato al cinema, come se non bastasse coinvolgeranno anche Wanda Maximoff e la versione oscura del Doctor Strange, segnale che quanto visto in What If probabilmente si ricollegherà a quello che vedremo nel prossimo capitolo del film.

Nel trailer tra l’altro vediamo che presto assisteremo ad un confronto diretto tra le due versioni del Doctor Strange, e per chi non lo sapesse, quella oscura mostrata in What If non è semplicemente malvagia, bensì ha ceduto al proprio egoismo, sfruttando la gemma del tempo ha infatti salvato il suo amore perduto, rompendo un punto di svolta nello scorrere nel tempo, cosa che nel suo universo ha portato al totale annichilimento.

Non rimane dunque che attendere, il film verrà rilasciato ufficialmente a Maggio del 2022, ovviamente questi saranno mesi che la Marvel ci farà passare nell’hype più totale.