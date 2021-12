Risparmiare con Coop e ipercoop non poteva essere più semplice, grazie a questo speciale volantino, gli utenti hanno difatti la possibilità di accedere a prodotti dai prezzi decisamente scontati, almeno rispetto al listino originario.

Gli acquisti, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, possono essere completati tranquillamente sul sito ufficiale, il quale prevede la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui si dovessero superare i 19 euro di spesa effettivi. In aggiunta a tutto questo, ricordiamo comunque che la garanzia è di 24 mesi, e prevede la copertura esclusiva per i difetti di fabbrica, non i danni accidentali causati dagli utenti stessi.

Coop e Ipercoop: il volantino ha offerte incredibili

Coop e Ipercoop spingono il più possibile per invogliare gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia generale, risparmiando al massimo su modelli non proprio recenti, ma comunque in grado di garantire discrete prestazioni generali. I due ex top di gamma coinvolti nella campagna, sono rispettivamente Galaxy S20 FE e Apple iPhone X, entrambi sono in vendita a meno di 500 euro, e comunque possono garantire ottime prestazioni generali per coloro che decideranno di affidarcisi.

Non mancano comunque riferimenti anche alla fascia più bassa della telefonia mobile, in questo caso si trovano Oppo A16, galaxy A32 o anche Alcatel 1B, sono tutti prodotti dai prezzi non troppo elevati, data la richiesta massima di 300 euro, con i quali gli utenti potranno dilettarsi, nel caso in cui non abbiano aspettative troppo elevate.