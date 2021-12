Un volantino così speciale non si era praticamente mai visto da Carrefour, finalmente gli utenti hanno la possibilità di accedere ad una lunghissima serie di occasioni molto interessanti, con le quali confrontarsi per cercare di risparmiare al massimo.

La campagna promozionale ripercorre esattamente quanto visto in precedenza, proponendosi solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita in Italia, non sul sito ufficiale o comunque da altre parti sul territorio. I prodotti sono come al solito distribuiti con garanzia di 24 mesi, e permettono anche la rateizzazione senza interessi, o Tasso Zero, al superamento dei 199 euro di spesa.

Carrefour: occasioni e prezzi da non perdere per tutti

Gli utenti che decideranno di recarsi da Carrefour per completare i propri acquisti, sono davvero felicissimi, poiché hanno la possibilità di spendere pochissimo sui vari prodotti disponibili, ovvero al massimo 400 euro, godendo nel contempo di prestazioni particolarmente elevate.

I modelli che saranno effettivamente acquistabili vanno a toccare Galaxy A03s, Xiaomi Redmi Note 10S, Realme C21Y, ma anche Galaxy A12 o Alcatel 1SE Lite. Tutti, come anticipato, sono commercializzati nella loro versione no brand, in altre parole gli aggiornamenti sono rilasciati direttamente dal produttore, per una maggiore tempestività nella possibilità di riceverli sul proprio smartphone.

Ogni altra informazione in merito al corrente volantino Carrefour, lo ricordiamo, è rimandata direttamente al sito ufficiale, in modo da poter godere anche di una visione d’insieme di ciò che effettivamente vi aspetta.