Xiaomi ha appena rivelato che la sua linea di punta di prossima generazione, la serie Xiaomi 12, sarà presentata il 28 dicembre in Cina. Xiaomi ha confermato che la gamma Xiaomi 12 verrà fornita con l’ultimo CPU Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm e MIUI 13 preinstallata. Su Weibo, l’azienda ha rilasciato teaser per Xiaomi 12 Pro, sottolineando alcune delle sue caratteristiche.

Xiaomi ha rivelato che Xiaomi 12 Pro includerà un display Samsung E5 AMOLED con risoluzione 2K con tecnologia LTPO di seconda generazione e tecnologia a microprismi con micro lenti in una serie di tweet su Weibo. L’azienda ha anche annunciato che il telefono supporterà diverse frequenze di aggiornamento (da 1Hz a 120Hz) e ha pubblicato un grafico che mostra come la frequenza di aggiornamento cambierà automaticamente a seconda del programma, che va da 1Hz per la lettura di app a 120Hz per app con molto materiale dinamico sullo schermo.

Xiaomi 12 Pro: la nuova serie in arrivo il 28 dicembre

La frequenza di aggiornamento dinamica di Xiaomi 12 Pro regola al volo la frequenza di aggiornamento del display del telefono, come mostrato nella GIF allegata, anche quando stai facendo qualcosa di semplice come scorrere l’app Impostazioni. Quando inizi a scorrere, il dispositivo passerà immediatamente a 120Hz per fornire un’esperienza senza interruzioni, quindi ridurrà gradualmente la frequenza di aggiornamento a 10Hz man mano che lo scorrimento rallenta. In linea di principio, questo dovrebbe aiutare il dispositivo a risparmiare la durata della batteria.

Xiaomi non ha rilasciato altre informazioni riguardo alla serie Xiaomi 12, ma prevediamo di saperne di più nei giorni precedenti al suo lancio. Sulla base di ciò che abbiamo visto finora, la serie Xiaomi 12 sembra essere un aggiornamento significativo rispetto alla serie Mi 11 dello scorso anno.