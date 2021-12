WhatsApp Business sta per rilasciare una nuova funzione che gestira’ la scelta rapida delle risposte rapide per i suoi utenti beta. Con questa nuova funzionalità, gli utenti riceveranno una nuova scorciatoia per rispondere ai contatti tramite i messaggi salvati. Solo alcuni utenti di WhatsApp for Business potranno utilizzare questa funzione sui sistemi Android e iOS. In precedenza la funzione veniva attivata premendo “/” sulla tastiera e selezionando un messaggio da un elenco salvato da inviare a un potenziale cliente.

Secondo il rapporto WABetainfo del tracker delle funzionalità di WhatsApp, il nuovo collegamento sarà disponibile nel menu delle azioni di condivisione della chat. Entrambi i beta tester di dispositivi Android e iOS potranno utilizzare la funzione a partire dalle prossime ore. Il tracker delle funzionalità ipotizza che la nuova funzionalità farà conoscere a più account aziendali le risposte rapide. Non è stato detto nulla su quando la funzione sarà disponibile per tutti gli utenti di WhatsApp Business.

La funzione Risposte rapide è stata estesa alla versione Web di WhatsApp nel 2019 per aiutare le aziende a rispondere alle domande più frequenti con messaggi già salvati, ma può essere utilizzata al momento solo premendo “/” sulla tastiera. Non è stata fornita alcuna scorciatoia per la stessa e pochi utenti sapevano di questa feature.

L’app supportata da Meta stava anche testando una nuova interfaccia della fotocamera in-app per WhatsApp su Android. Il nuovo pulsante della fotocamera avrà una posizione modificata e scorciatoie flash. WhatsApp sta anche testando una funzione per consentire agli amministratori di WhatsApp Group di eliminare messaggi specifici per tutti i membri del gruppo nel tentativo di rendere la chat piu’ organizzata e flessibile per le esigenze di tutti gli utenti.