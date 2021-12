Il noto produttore cinese Vivo vuole sfidare la concorrenza anche nella fascia più alta del mercato e lo fa con due nuovi smartphone. Nel corso delle ultime ore sono stati infatti annunciati ufficialmente i nuovi Vivo S12 e Vivo S12 Pro.

Vivo annuncia ufficialmente i nuovi top di gamma Vivo S12 e Vivo S12 Pro

Vivo ha da poco presentato in veste ufficiale due nuovi smartphone di fascia alta. Il primo dei due, ovvero Vivo S12, si distingue per il suo design molto curato e particolare. Abbiamo ad esempio il frame laterale squadrato e non curvato, il quale ricorda molto quello presente sugli ultimi iPhone 13. Oltre a questo, sul fronte è presente un display con un notch piuttosto esteso che ospita due fotocamere anteriori da 44 e 8 MP.

Nello specifico, il display è un SuperAMOLED da 6.44 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+, con refresh rate pari a 90Hz e con HDR10+. Il processore montato a bordo è invece il SoC MediaTek Dimensity 1100 con tagli di memoria elevati. Non mancano poi la nuova interfaccia software OriginOS Ocean e un sensore fotografico principale da 108 MP.

Il fratello maggiore Vivo S12 Pro vanta invece la presenza del processore MediaTek Dimensity 1200. Il display è sempre un SuperAMOLED da 6.5 pollici a 90Hz e troviamo due selfie camera da 50+8 MP. Sul retro abbiamo infine lo stesso comparto fotografico del fratello minore.

Prezzi e disponibilità

I nuovi Vivo S12 e Vivo S12 Pro saranno inizialmente distribuiti in Cina ad un prezzo di partenza rispettivamente di circa 387 e 470 euro.