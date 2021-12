Con Trony gli utenti hanno la certezza di risparmiare veramente moltissimo su ogni singolo acquisto effettuato, grazie sopratutto alla presenza di un volantino che spinge fortissimo sull’offrire al consumatore la più ampia possibilità di scelta possibile.

La soluzione che potete trovare elencata nel nostro articolo, è attualmente disponibile in ogni singolo negozio sul territorio nazionale, senza distinzioni o vincoli territoriali di alcun tipo. L’unica cosa da sapere riguarda la possibilità di affidarsi alla rateizzazione senza interessi, definita anche Tasso Zero, al superamento dei 199 euro di spesa, oltre la presenza della garanzia di 2 anni dalla data d’acquisto.

Trony, incredibili occasioni vi attendono in negozio

Con il volantino Trony gli utenti hanno la possibilità di acquistare alcuni dei migliori prodotti in commercio, senza mai spendere troppo; il meccanismo che regola l’intera campagna promozionale, già lo avevamo visto in passato, e riprende anche in parte l’idea alla base del Prendi 3 Paghi 2.

Gli utenti devono necessariamente acquistare uno a scelta tra grande elettrodomestico da almeno 299 euro, piccolo elettrodomestico da 59 euro o televisore da 499 euro; nel momento in cui sarà stato aggiunto al carrello uno dei suddetti, sarà possibile scegliere un secondo prodotto, godendo nel contempo di uno sconto effettivo del 50% sul valore di listino del meno caro.

Ricordiamo ad ogni modo che la riduzione sarà immediata, non verrà emesso un rimborso postumo, o comunque non verranno nemmeno rilasciati buoni sconto da spendere in un secondo momento. Se interessati al volantino, potete sfogliare le pagine che trovate sul sito.