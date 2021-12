Importanti tariffe attendono gli utenti che desiderano passare a TIM nel corso delle prossime settimane. L’operatore italiano si conferma uno dei più attivi in questa stagione natalizia grazie alla presenza delle sue tariffe low cost con ampie soglie di consumo. Proprio in questi giorni, ad esempio, i clienti potranno beneficiare dei vantaggi per le tariffe Wonder. Le ricaricabili sono un’occasione per unire soglie di consumo ampie a costi da ribasso.

TIM, per il Natale arrivano le grandi tariffe Wonder

Le promozioni Wonder di TIM rappresentano una grande soluzione per la portabilità del numero da altro gestore. Queste tariffe, allo stato attuale, però non sono dedicate agli utenti che hanno a loro disposizione una SIM operativa con il gestore italiano.

La prima versione delle tariffe Wonder pensate da TIM prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con SMS da inviare a chiunque ed anche con 70 Giga per la navigazione di rete. Il prezzo previsto per il pagamento di questa ricaricabile è di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Interessante anche la seconda versione della tariffa TIM Wonder con consumi illimitati per le chiamate e gli SMS più 50 Giga per la connessione internet. Il prezzo che gli utenti dovranno pagare in questa precisa circostanza sarà sempre di 9,99 euro con rinnovo previsto ogni trenta giorni.

Tutti coloro che decidono di sottoscrivere le offerte Wonder di TIM avranno una garanzia non da poco, con costi bloccati almeno durante il primo semestre di abbonamento. L’operatore si impegna quindi a non modificare i prezzi durante i primi sei mesi di permanenza.