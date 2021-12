L’azienda italiana più conosciuta è famosa in tutto il paese è senza alcun dubbio posteitaliane, la signora in giallo infatti vanta una platea di clienti a dir poco assoluta conquistata negli anni grazie ai propri servizi sempre perfettamente integrati con l’infrastruttura della nazione e con costi di gestione davvero competitivi.

Tutto c’ho arreso il nome di poste decisamente autorevole nel panorama delle aziende italiane, con testo che però nasconde anche un lato oscuro, infatti spesso il buon nome di poste italiane viene sfruttato indebitamente dai truffatori per attaccare i clienti, i quali vengono letteralmente bombardati da sms o mail di phishing con l’intento da parte di chi le invia di appropriarsi delle credenziali di accesso ai conti BancoPosta.

Questi sms generalmente mantengono una struttura abbastanza conservata, infatti spingono chi legge e con l’inganno a compiere delle azioni le quali lo porteranno a consegnare inavvertitamente i propri codici di sicurezza.

l’SMS che sta colpendo gli italiani

L’sms che in molti ci stanno segnalando ribadisce il concetto, Esso infatti avvisando di un’anomalia riscontrata sul conto BancoPosta invita l’utente a intervenire per risolvere la questione accedendo ad un apposito link inserito più in basso, il quale rimanda però ad una falsa area clienti poste italiane che ricalca fedelmente il design di quella originale.

Su questa pagina una volta inserite le credenziali di accesso e se verranno immediatamente copiate inviate al creatore della truffa consentendogli di derubarli con comodità e anche abbastanza facilmente.

Il consiglio e ovviamente molto semplice, abbiate occhio scettico e diffidate di questi sms caserecci dal momento che poste non li usa per comunicare.