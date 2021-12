Il nuovo anno sta per arrivare, ormai i giorni mancanti si possono contare sulle dita e noi tutti siamo speranzosi che porterà con se certamente novità positive, soprattutto dal punto di vista della pandemia, che tuttora continua ad affliggerci con la nuova variante in circolazione, ciò che è certo però, è che almeno Netflix non ci deluderà, il colosso di streaming californiano infatti si prepara ad un nuovo anno scoppiettante, con ad esempio l’arrivo di Peaky Blinders 6 e Stranger Things 4.

Se dunque il mondo del cinema è stato recentemente scosso dall’arrivo tanto atteso di Spiderman: No Way Home e in futuro dall’arrivo del tanto atteso capitolo numero 4 della saga di The Matrix, quello delle serie TV si appresta ad accogliere nuovi contenuti, con la trafila che sarà inaugurata da Cobra kai 4 il 31 Dicembre e che poi continuerà per il resto del nuovo anno, vediamo insieme i contenuti in arrivo.

Cosa in arrivo per il 2022

SERIE TV

REBELDE

THE JOURNALIST

ARCHIVE 81 – UNIVERSI ALTERNATIVI

THE HOUSE

TOO HOT TOO HANDLE S3

EL MARGINAL

VIAGGI PRELIBATI: MESSICO

OZARK S4

NEYMAR: IL CAOS PERFETTO

THE ORBITAL CHILDREN

LA DONNA NELLA CASA DI FRONTE ALLA RAGAZZA DALLA FINESTRA

FILM

4 META’

BRAZEN

RIVERDANCE – L’AVVENTURA ANIMATA

IL TRATTAMENTO REALE

HOME TEAM

Il menù non è niente male non c’è che dire, del resto Netflix ci ha sempre ben abituati, non rimane che attendere per il rilascio dei contenuti, alcuni dei quali hanno già una data prefissata mentre altri non ancora, non resta che attendere con pazienza dopo queste feste.